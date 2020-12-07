Врач «красной зоны» рязанской ОКБ заболел коронавирусом

Врач «красной зоны» Рязанской ОКБ Александр Горелов заболел коронавирусом. Об этом сообщил бывший руководитель медучреждения Дмитрий Хубезов. По его словам, Горелов с мая он трудился для спасения жизней пациентов, а теперь сам оказался на их месте.

«От такого течения болезни не застрахован никто. Мы не можем предугадать, как будет развиваться коронавирусная инфекция в организме. Но мы можем быть уверены, что сделали все, чтобы защитить себя и своих близких. Если каждый будет носить маску по правилам, обеззараживать руки и соблюдать социальную дистанцию, мы быстрее победим ковид», - написал Хубезов.

Позже Александр Горелов записал видеообращение, в котором рассказал о состоянии своего здоровья (читать подробнее).

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