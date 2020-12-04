Администрация Рязани не будет продлевать энергосервисный контракт на освещение улиц

В свое время модернизация уличного освещения в Рязани началась именно с улицы Новой.

Администрация Рязани не будет продлевать действие энергосервисного контракта на освещение городских улиц, который заканчивается в мае 2021 года. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации. Также в официальном ответе говорится, что светодиодные светильники заменят на более эффективные после выработки последними срока службы.

Напомним, что в мае 2014 года был заключен энергосервисный контракт между администрацией города и ООО «ГПБ-Энергоэффект». Планировалось не только осветить улицы, но и сэкономить значительную сумму за счет установки более экономичных светодиодных светильников. Результат не устроил ни горожан, ни чиновников. Но расторгнуть соглашение даже через суд не удалось.

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Чем обернулась экономия средств на установке уличных светильников и почему городские власти накрепко «связаны» контрактными обязательствами с дочкой «Газпромбанка»? (подробности).