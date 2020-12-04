Федеральное СМИ рассказало об уничтоженном под Рязанью озере.

Под Рязанью уничтожили озеро Вьюново. Об этом сообщает «Российская газета». Напомним, издавна на окраине деревни Баграмово Рыбновского района располагался пруд (местные называют его озером – Ред.), куда местные жители с семьями приходили отдыхать, а учителя водили школьников изучать природоведение. В уединенном месте гнездовались белые аисты, крикливые утки и другие птицы. Продолжалось это все до 2019 года. Именно тогда туда стали свозить строительные и бытовые отходы. Несколько месяцев – и от водной глади не осталось следа, водоем просто сровняли с землей (читать подробнее).

Местные жители обращались в администрацию района, Росреестр по Рязанской области, Рязанскую природоохранную прокуратуру и другие ведомства. Но там им всякий раз отвечали: «водоема и болотистой местности здесь никогда не было». И это несмотря на

старые и новые аэрофотоснимки, а также общедоступные фотоснимки со спутников и топографические карты. Например, План генерального межевания Рязанского уезда Рязанской губернии 1797 года, исторический документ, где четко изображено русло с рядом расположенной рекой Вожа и озером Вьюново.

План генерального межевания Рязанского уезда Рязанской губернии 1797 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!