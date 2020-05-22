Под Рязанью за пару месяцев озеро сровняли с землей

Издавна на окраине деревни Баграмово Рыбновского района, неподалеку от поля легендарной Вожской битвы, располагался пруд (местные называют его озером – Ред.), куда местные жители с семьями приходили отдыхать, а учителя водили школьников изучать природоведение. В уединенном месте гнездовались белые аисты, крикливые утки и другие птицы. Пасторальная идиллия продолжалась до 2019 года. Именно тогда со всех краев Рязанской области туда стали свозить строительные и бытовые отходы. Несколько месяцев – и от водной глади не осталось следа, водоем просто сровняли с землей.

– Это было действительно тихое, приятное место для отдыха, – рассказывает местная жительница Светлана Репина. – У меня тут дача неподалеку была, постоянно проходили мимо, любовались. Озеро фактически подходило к дороге. А уж когда в школе нас учительница сюда водила – просто благодать была. Самые любимые уроки.

Болото со своей флорой и фауной тоже будет уничтожено.

ОШИБКА ИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ?

В начале 2019 года на земельные участки с кадастровыми номерами: 62:13:1170201:731, 62:13:1170201:732 и 62:13:1170201:733 начали свозить строительный мусор. Постепенно пруд и болотистую местность вокруг него сровняли с землей. Баграмовцы, которым не безразлична судьба их деревни, написали жалобы в природоохранную прокуратуру и министерство природопользования, в которых изложили свои требования:

– запретить работы по изменению дна и берегов озера до получения решения о предоставлении водного объекта в пользование;

– запретить собственнику размещать на указанных участках отходы;

– прекратить работы по засыпке земельных участков;

– оказать содействие по включению водоема в государственный реестр водных объектов;

– снять с кадастрового учета и привлечь к ответственности тех, кто принял незаконное решение о постановке на кадастровый учет земельных участков.

«Убрать пруд из кадастра мог только владелец земельного участка в своих интересах, – пишет прокурору местная жительница Светлана Ежова. – Кадастровый инженер, который размежевал участок, почему-то забыл указать на нем озеро, то есть совершил преступление, так как нахождение озера в частных руках – противоречит российскому законодательству».

ПРУД БЫЛ, НО И НЕ БЫЛ

По словам местных, участки, на которых располагалось озеро, относятся к землям сельхозназначения, и никто не имел права отдавать их частнику, но, как сказала «Комсомолке» глава Баграмовского сельского поселения Ольга Романова, озера там... никогда не было.

– Никакой пруд в Баграмове не засыпали. У нас есть два больших пруда, но они действующие, – говорит чиновница. – А те участки, о которых вы говорите, это земли сельхозназначения. Да, там что-то было, но со временем место заболотилось. Сейчас это частная собственность, не муниципальная земля. Там не было пруда как такового, потому что Росреестр не разрешил бы поставить этот участок на кадастровый учет, потому что все водоемы являются собственностью РФ. Но это к ним нужно обращаться, в комитет по земельным ресурсам и Россельхознадзор.

Озеро в Рыбновском районе засыпали за пару месяцев.

Снимки со спутника, которые нетрудно найти в интернете, подтверждают, что водоем там все-таки был, причем совсем недавно. А сейчас он погребен под горами мусора в непосредственной близости от исторической реки Вожа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/781532" frameborder="0"></iframe> Уничтоженное озеро у деревни Баграмово.

В ближайшее время «Комсомолка» подробнее расскажет, как земля с водоемом попала в частную собственность, кто сейчас владелец участка, и что там планируют возвести.

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