2020-05-27T10:39:11+03:00
Общество

В Рязани уничтожили ручей Бохот, сделав из него мусорную свалку

Место отдыха жителей Московского микрорайона находится под угрозой исчезновения
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В Рязани уничтожили ручей Бохот, сделав из него мусорную свалку.В Рязани уничтожили ручей Бохот, сделав из него мусорную свалку.
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Парк Комсомольский на улице Новаторов засыпают мусором. Об этом «Комсомолке» пожаловался один из местных жителей.

— В парке Комсомольском, на улице Новаторов, есть ручей Бохот, — рассказывает рязанец Игорь Бачурин. — Вокруг него прекрасное место для отдыха. Но есть одна проблема, в этом году ручей почти пересох и на общее обозрение появилось то, чего не должно быть в зоне отдыха: колеса от грузовых и легковых машин, железяки разных размеров. Может на это обратят внимание экологи или те, в чьем ведомстве находится этот парк?

В Рязани уничтожили ручей Бохот, сделав из него мусорную свалку.

В Рязани уничтожили ручей Бохот, сделав из него мусорную свалку.

По славам Игоря, о восстановлении ручья Бохот, речь уже и не идет, одна надежда на дожди или богатых и заинтересованных в красоте Рязани людей.

«Комсомолка» обращается за разъяснением к администрации Рязани и министерству природопользования Рязанской области по факту образования мусорной свалки на месте ручья Бохот.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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