В Рязани за сутки выявлено почти 80 новых случаев COVID-19, в два населенные пункта вирус пришел впервые

Оперативный штаб обновил данные по географии распространения коронавируса в Рязанской области. Напомним, что за сутки в Рязанской области выявлен 121 заболевший.
Более половины всех новых случаев 79 из 121 приходится на Рязань. Всплеск зафиксирован в Касимове – плюс 10 случаев. По восемь новых случаев зафиксировано в Касимовском и Клепиковском районе.
Первые случаи заболевания выявлены в населенных пунктах Гряцкое (Рязанский район) и Уланова Гора (Касимовский район).
С полной статистикой вы можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим изменения по сравнению с 1 декабря:
- Рязань - 7502 случая с начала пандемии (+79);
- Рязанский район – 604 (+1) (Гряцкое – 1 (+1);
- Скопин – 471 (+1);
- Касимов – 353 (+10);
- Рыбное – 330 (+1);
- Клепиковский район – 256 (+8) (Тума – 111 (+3), Болонь – 10 (+3), Малахово – 3 (+1), Спирино – 2 (+1);
- Касимовском районе – 223 (+8) (Гусь-Железный – 16 (+1), Крутоярский – 17 (+1), Елатьма – 16 (+1), Сынтул – 13 (+1), Клетино – 9 (+1), Торбаево – 6 (+1), Урядино – 2 (+1),Уланова Гора – 1 (+1);
- Рыбновский район – 215 (+1) (Пощупово – 26 (+1);
- Шилово – 180 (+1);
- Александро-Невский район – 119 (+1) (Студенки – 18 (+1);
- Сараевский район – 115 (+1) (Ягодное – 3 (+1);
- Кораблино – 97 (+1);
- Захаровский район – 84 (+1) (Безлычное – 6 (+1);
- Спас-Клепики – 81 (+1);
- Захарово – 69 (+5);
- Пителинский район – 12 (+1).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
2 декабря в Рязанской области снова зафиксирован рекордный 121 случай COVID-19
Не обошлось и без новых летальных случаев (подробности).