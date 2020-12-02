В Рязани за сутки выявлено почти 80 новых случаев COVID-19, в два населенные пункта вирус пришел впервые

Оперативный штаб обновил данные по географии распространения коронавируса в Рязанской области. Напомним, что за сутки в Рязанской области выявлен 121 заболевший.

Более половины всех новых случаев 79 из 121 приходится на Рязань. Всплеск зафиксирован в Касимове – плюс 10 случаев. По восемь новых случаев зафиксировано в Касимовском и Клепиковском районе.

Первые случаи заболевания выявлены в населенных пунктах Гряцкое (Рязанский район) и Уланова Гора (Касимовский район).

С полной статистикой вы можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим изменения по сравнению с 1 декабря:

- Рязань - 7502 случая с начала пандемии (+79);

- Рязанский район – 604 (+1) (Гряцкое – 1 (+1);

- Скопин – 471 (+1);

- Касимов – 353 (+10);

- Рыбное – 330 (+1);

- Клепиковский район – 256 (+8) (Тума – 111 (+3), Болонь – 10 (+3), Малахово – 3 (+1), Спирино – 2 (+1);

- Касимовском районе – 223 (+8) (Гусь-Железный – 16 (+1), Крутоярский – 17 (+1), Елатьма – 16 (+1), Сынтул – 13 (+1), Клетино – 9 (+1), Торбаево – 6 (+1), Урядино – 2 (+1),Уланова Гора – 1 (+1);

- Рыбновский район – 215 (+1) (Пощупово – 26 (+1);

- Шилово – 180 (+1);

- Александро-Невский район – 119 (+1) (Студенки – 18 (+1);

- Сараевский район – 115 (+1) (Ягодное – 3 (+1);

- Кораблино – 97 (+1);

- Захаровский район – 84 (+1) (Безлычное – 6 (+1);

- Спас-Клепики – 81 (+1);

- Захарово – 69 (+5);

- Пителинский район – 12 (+1).

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