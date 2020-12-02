2 декабря в Рязанской области снова зафиксирован рекордный 121 случай COVID-19

Оперативная группа Правительства Рязанской области сообщает, что 2 декабря (среда) в регионе выявлен 121 новый случай заболевания COVID-19. Это повторения рекордного показателя, зафиксированного 27 ноября. Таким образом, общее число заболевших составило 14 299 человек.

Также сообщается, что 2 декабря 231 человек был выписан. Общее количество поправившихся теперь составляет 12 105 человек.

К сожалению, пополнилась и статистики летальных случаев – плюс два человека. Общее число жертв COVID-19 в Рязанской области составляет 92 человека.

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