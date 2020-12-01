ХК "Рязань" проиграл трижды кряду - на этот раз в Челябинске

Шайба в воротах Чечелева. Фото: сайт ВХЛ.

ХК "Рязань" потерпел поражение в Челябинске от "Челмета". А матч для гостей начался так, что лучше не пожелаешь. На 33 секунде Виталий Кудрин вывел "горожан" вперед. В середине второго периода хозяева отыгрались (Егор Степанов). К 56 минуте счет на табло был 3:1. Отличились Егор Фатеев и Кирилл Кошурников.

Потом случилась потасовка между Рубинчиком и Кудиновым, а в концовке Максим Кориневский (кстати, воспитанник челябинского хоккея) реализовал большинство. Итог 3:2.

Главный тренер "горожан" Сергей Решетников считает, что проигрыш закономерен:

- Второй период все сломал. Десять минут – удаления. Где-то этих сил не хватило на третий период. Предупреждали ребят, что у соперника играют практически ровесники, молодежь. Берите так же на себя игру, как они берут. Почему они играют, двигаются в нужном направлении? У вас такая же ситуация должна быть. Проиграли-то по делу, быстрой команде. Попытались исправить ошибки за три с половиной минуты до конца - получилось кое-чего.

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