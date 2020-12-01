МХК "Рязань-ВДВ" проведет четыре домашних матча в ближайшее время

Лучший игрок ноября по версии болельщиков Данила Волонцевич. Фото: группа клуба ВКонтакте.

В рамках Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) "Рязань-ВДВ", после уверенной поступи из 13 побед, сыграет четыре матча домашней серии. Игры в ДС "Олимпийский" пройдут 2, 4, 11 и 14 декабря.

Первым соперником рязанского молодежного хоккейного клуба станет СКА-ГУОР «Карелия». 4 декабря зрители увидят противостояние "десантников" с "Динамо-Юниор" из северной столицы.

11 декабря игры в Рязани возобновятся, и в гости к подопечным тренерского дуэта Храмцов-Барсуков приедет рыбинский "Полет". Завершится домашняя серия 14 декабря в 19.00 игрой с "Локо-Юниором" из Ярославля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!