С маршрутчиком-хамом провели разъяснительную беседу

С водителем маршрутки №46, на которого пожаловались в соцсетях на хамство, провели разъяснительную беседу. Об этом в паблике «Типичная Рязань» сообщил представитель коммерческого перевозчика.

«Личность данного водителя установлена, проведена разъяснительная беседа по данному инциденту и по культурному обращению с пассажирами! Спасибо за ваше обращение!» - говорится в сообщении.

Напомним, около шести часов вечера 1 декабря на остановке ОКБ один из пассажиров якобы вежливо попросил водителя оплатить проезд картой «Умка». Последний с претензией, что его отвлекают от вождения, отказался брать карту в руки и предложил пассажиру подойти и самому приложить карту (читать подробнее).

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