Рязанка пожаловалась на хамство водителя маршрутки №46

Рязанка Оксана Агеева пожаловалась в паблике «Типичная Рязань» на хамство водителя маршрутки №46.

По ее словам, около шести часов вечера 1 декабря на остановке ОКБ один из пассажиров якобы вежливо попросил водителя оплатить проезд картой «Умка». Последний с претензией, что его отвлекают от вождения, отказался брать карту в руки и предложил пассажиру подойти и самому приложить карту.

«Когда пассажир все-таки отдал карту, водитель пробил проезд и швырнул карту на переднюю панель. Все это сопровождалось необоснованными претензиями и руганью, в том числе нецензурной бранью. Итог - на следующей остановке пассажир, оплативший проезд, вынужден был выйти из маршрутки, чтобы не подвергаться оскорблениям», - написала женщина.

Напомним, ранее рязанец уличил водителя маршрутки №66 в намеренном отключении терминала оплаты. Уж больно сильно карты «Мир» пришлись не по вкусу коммерческим перевозчикам (читать подробнее).

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