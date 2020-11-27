Рязанец уличил водителя маршрутки №66 в намеренном отключении терминала оплаты.

Рязанец Игорь Анатолич пожаловался в паблике «Типичная Рязань» на водителя маршрутки №66, который якобы специально отключил терминал для оплаты за проезд, требуя у пассажиров наличные деньги.

«66-я маршрутки этого перевозчика уже два дня выходят на линию с неработающими терминалами и просят оплату наличными. Или на выход. Речь идет о нескольких маршрутках, а не конкретно об этой (смотри видео). Но почему-то ближе к конечной остановке или после возмущения пассажиров терминалы вдруг начинают работать», - пишет рязанец.

По его словам, у многих пассажиров есть карты «Мир», оплата по которым идет со скидкой в четыре рубля за поездку.

«А у кого-то нет наличных денег, но оплатить картой без ругани невозможно. Водитель и не отрицает, что специально так делают, говоря, что терминал не работает, чтобы принимать только наличные», - заключил автор сообщения.

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