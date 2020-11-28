Увеличивается количество больных COVID-19 в рязанских больницах, подключенных к аппаратам ИВЛ

По состоянию на вечер 27 ноября в рязанских больницах находятся 464 больных COVID-19, в том числе четыре ребенка. Днем ранее в больницах находились 457 человек.

Из 464 пациентов состояние 78 человек врачи оценивают как удовлетворительное. 340 человек находятся в средней степени тяжести. Тяжелых больных 46 человек, из них 24 подключены к аппаратам ИВЛ. Сутками ранее помощь аппаратов ИВЛ требовалась 21 человеку.

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