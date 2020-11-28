COVID-19 в Рязанской области – наконец-то приятный рекорд по выздоровлениям

В субботу, 28 ноября, в Рязанской области выявили еще 119 случаев заражения COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 13 827 рязанцев.

Вместе с тем, выздоровели за сутки 269 человек – это абсолютный рекорд с начала пандемии. Всего по состоянию на сегодняшний день в регионе поправились 11 344 человека.

К сожалению, не обошлось и без летальных случаев. В списки погибших от COVID-19 в записаны еще две жертвы. Общее количестве скончавшихся в регионе – 89.

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