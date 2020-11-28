«Пьяная» компания, которую обвиняют в смерти пациента скорой помощи, готовит заявление в полицию

История со смертью женщины в машине «неотложки» в Сасове начинает принимать неожиданный оборот. Так, очевидцы происшедшего считают, что в случившемся виноваты сами медики.

- У моей соседки сильные отёки на ногах, печень болела, ей было тяжело идти, - говорит очевидец произошедшего, и я с соседом с первого этажа помогал спуститься ей в подъезд. Нам не помогали работники скорой помощи. Муж моей соседки сказал одному из них: «Что стоишь, помоги женщину на носилки положить». На что тот нахамил ему и замахнулся с угрозами. Я начала снимать это на камеру, сотрудница медпомощи выхватила телефон и кинула в сторону машины на асфальт. Это дело мы так не оставим. Сейчас мы готовим заявление в полицию.

Кто прав, а кто виноват в данном конфликте, разберутся компетентные органы.

Напомним, вечером 27 ноября в Сасове бригада «скорой» приехала на экстренный вызов. Однако, по словам медиков, своевременно оказать помощь им помешала компания якобы пьяных людей (читать подробнее).

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