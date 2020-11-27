На рязанской дороге пенсионер на «Ладе» врезался в трактор МТЗ

Фото с места ДТП

В четверг, 26 ноября, около 16.55 в Спасском районе на автодороге Рязань – Спасск-Рязанский – Ижевское произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, 79-летний житель Рязани, управляя автомобилем Lada Granta, не правильно выбрал безопасную скорость для движения по дороге в темное время суток. Произошло столкновение с двигавшимся в попутном направлении трактором МТЗ, которым управлял 44-летнйи механизатор.

В результате автоаварии 73-летняя пассажирка получила серьезные травмы, ей потребовалась госпитализация.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото с места ДТП.

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Проводится экспертиза, устанавливается причина смерти (подробности).