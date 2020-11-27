В Скопинском районе после небольшой аварии в кабине «Газели» обнаружили труп человека

Фото с места ДТП.

В четверг, 26 ноября, примерно в 11.20 на 292-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе произошло ДТП. По предварительной информации, 58-летний водитель почувствовал недомогание, выехал на встречную обочину и по касательной столкнулся с дорожным ограждением. Автомобиль получил незначительные повреждения, но очевидцы автоаварии, подбежав в «Газели», обнаружили, что водитель мертв.

В настоящее время проводится экспертиза, устанавливается причина смерти мужчины.

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