Утром в четверг на дороге Рязань – Спас-Клепики произошло смертельное ДТП

Фото: социальная сеть "ВКонтакте", группа "Подслушано в Рязани", Дмитрий Кудряшов.

Рано утром в четверг, 26 ноября, на дороге Рязань – Спас-Клепики у деревни Рябиновка произошло смертельное ДТП. Столкнулись внедорожник Nissan X-Trail и фургон Ford.

По предварительной информации, жительница Курской области, управляя автомобилем Nissan X-Trail, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон Ford.

В результате происшествия скончался 63-летний пассажир автомобиля Nissan. Водители транспортных средств получили травмы.

По факту аварии проводится проверка.

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