Скончалась ветеран ГАИ-ГИБДД Рязанской области Лина Быстрова

Лина Ивановна Быстрова (1943-2020).

В четверг, 26 ноября, в рязанской больнице скончалась ветеран ГАИ-ГИБДД Рязанской области Лина Ивановна Быстрова.

Известно, что у Лины Ивановны был положительный тест на COVID-19. Непосредственную причину смерти медики установят после проведения соответствующей экспертизы.

Совет ветеранов ГАИ-ГИБДД Рязанской области и Управление ГИБДД по Рязанской области выражает соболезнования родным и близким Лины Ивановны.

Лина Быстрова родилась 14 января 1943 года в Смоленской области. В 1961 году по направлению приехала работать слесарем в Рязань в автохозяйство №1. Уже со следующего года трудилась в автохозяйстве инженером по безопасности. В 1965 году пришла работать в ГАИ госавтоинспектором. Позже работала старшим инспектором службы отдельного батальона дорожно-патрульной службы, старшим инспектором организационно-аналитического отделения, инспектором отделения методического обеспечения. Ушла на пенсию в 1995 году.

За 30 лет службы была награждена медалями и Почетными грамотами.

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