Скончался полковник внутренней службы, награжденный двумя медалями «За отвагу на пожаре»

Василий Михайлович Левицкий.

Стало известно, что в Рязани скончался полковник внутренней службы Василий Михайлович Левицкий. Соболезнования родним и близким выразил коллектив Главного управления МЧС по Рязанской области и Совет ветеранов региональной общественной организации ветеранов и спасателей.

Василий Михайлович работал в Рязанской области с 1961 года. Трудился в военизированной пожарной охране нефтезавода, затем руководил пожарной охраной приборного завода. С 1977 года работал в областном аппарате пожарной охраны. Принимал непосредственное участие в ликвидации серьезных пожаров в Рязани, в том числе пожаров на нефтезаводе и шпалопропиточном заводе. Был награжден двумя медалями «За отвагу на пожаре».

Воспитал достойную смену – многих руководителей подразделений пожарной охраны.

Василию Михайловичу было 79 лет.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Почетный аграрий РФ из Ряжска Александр Нечаев умер на 58 году жизни

Он руководил СПК «Ряжский Агроцентр». Сельскому хозяйству отдал больше 30 лет (подробности).