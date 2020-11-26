Почетный аграрий РФ из Ряжска Александр Нечаев умер на 58 году жизни

Александр Нечаев.

Умер председатель СПК «Ряжский Агроцентр» Александр Нечаев. Ему было 57 лет. Некролог размещен в сообществе «Реальный Ряжск».

«Александр Алексеевич был настоящим патриотом села, своей порядочностью, широтой и открытостью души, чутким отношением к людям, преданностью к делу снискал огромное уважение и авторитет у тех, кто его знал», - рассказывают земляки.

Александр Нечаев проработал в сельском хозяйстве 34 года, 23 из которых руководил «Ряжским Агроцентром». За свой труд удостоен звания Почетного работника агропромышленного комплекса России, награжден Золотой медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», а также знаком «За заслуги перед Рязанской областью».