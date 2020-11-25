В Рязани усилят контроль за соблюдением масочного режима. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25 ноября на заседании регионального правительства губернатор Николай Любимов объявил об очередном рейде в Рязани по соблюдению масочного режима. По словам главы региона, с сегодняшнего дня на улицы города вышли еще 70 человек – полицейские, росгвардейцы и чиновник правительства. Все они имеют право составлять протоколы об административном правонарушении.

Под проверку попадут магазины, городской транспорт, и другие общественные места.

— Маску нужно носить обязательно, это самая простая и эффективная мера, чтобы предотвратить заражение коронавирусом, — заявил Любимов.

Напомним, к утру 25 ноября в Рязанской области выявили еще 119 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, двое человек умерли (читать подробнее).

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