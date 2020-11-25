Новый рекорд по коронавирусу в Рязанской области: за сутки заразились 119 человек

Последние новости по коронавирусу в Рязани на 25 ноября: заразились еще 119 человек.
Фото: Артем КИЛЬКИН
К утру 25 ноября в Рязанской области выявили еще 119 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперативный штаб правительства. Отметим, что это новый рекорд по суточному приросту больных в регионе. Пару дней назад были зарегистрированы 118 человек.
Таким образом, с начала пандемии на территории Рязанского региона коронавирусом заболели уже 13 467 человек.
Выздоровели за сутки 205 человек, всего – 10 594, умерли двое, всего 84.
Напомним, согласно последним данным, в больницах Рязанской области находится 421 пациент. Все они заражены COVID-19. Из них трое детей (читать подробнее).
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