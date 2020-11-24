Коронавирус в Рязани: 41 человек в тяжелом состоянии, 16 – на ИВЛ

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области опубликовал последние данные о состоянии заболевших.

По состоянию на 19.00 24 ноября в больницах региона находятся 421 пациент с COVID-19, в том числе трое детей.

Состояние 62 человек оценивается как удовлетворительное, 318 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, 41 – в тяжелом. Из тяжелых пациентов 16 подключены к аппаратам ИВЛ. У остальных больных болезнь протекает в легкой форме, и они лечатся дома.