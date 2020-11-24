В лесополосе возле села Затишье обнаружили человеческий скелет

В воскресенье, 22 ноября, в лесополосе возле села Затишье Рязанского района местный житель обнаружил скелетированные останки человека. Известно, что на трупе были сине-фиолетовое пальто, черные штаны и сапоги.

Для опознания человека назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы. Издательство «Пресса» приводит слова руководителя Рязанского межрайонного следственного отдела СК России по Рязанской области Александра Логинова, который не исключает, что останки принадлежат пропавшему без вести человеку.

После получение результатов экспертизы следователи установят причину смерти человека.

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