В Рязани скончался ректор агротехнологического университета Николай Бышов.

Вечером 22 ноября в Рязани скончался ректор государственного агротехнологического университета имени Костычева (РГАТУ) Николай Владимирович Бышов. Об этом «Комсомолке» сообщили в вузе.

ДОСЬЕ «КП»

Николай Владимирович Бышов в 1985 году с отличием окончил Рязанский сельскохозяйственный институт имени профессора Костычева.

Поле окончания института работал инженером в колхозе имени Фрунзе Рыбновского района.

С января 1989 года приступил к работе в Рязанском государственном агротехнологическом университете.

В июне 2009 года назначен на должность проректора по учебной работе, с 1 марта 2010 года – первый проректор Рязанского ГАТУ.

В мае 2010 года Бышова избрали ректором.

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