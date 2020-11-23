Подрядчика парка Морской славы в Рязани обязали переделать дорожки

Арбитражный суд региона вынес решение по иску администрации Рязани к подрядчику парка Морской славы. ООО «Форест» обязали переделать за свой счет халтурное благоустройство на сумму 222 тысячи рублей.

Нерадивому подрядчику предстоит устранить дефекты с асфальтовым и бетонным покрытием на общей площади почти 190 квадратных метров, восстановить зеленую зону в местах просадок почти на 200 «квадратах» и укрепить бетоном столбы освещения.

С момента вступления решения суда в законную силу (а этого пока не произошло) у ООО «Форест» будет 10 дней. Если за это время ООО «Форест» не выполнит работы, оно должно будет компенсировать их стоимость Управлению благоустройства города.