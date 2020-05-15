2020-05-15T17:33:36+03:00
Общество

Замгубернатора забраковал благоустройство Парка Морской славы

От подрядчика он потребовал устранить недостатки и пообещал проконтролировать это лично
Антон КОНОВАЛОВ
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Была ли прогулка по парку реальным разбором полетов или показухой, узнаем по конечному результату.Была ли прогулка по парку реальным разбором полетов или показухой, узнаем по конечному результату.
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Один из заместителей губернатора Евгений Беленецкий забраковал благоустройство Парка Морской славы в Рязани. Он отметил неправильные уклоны и многочисленные дефекты покрытия дорожек, недостатки освещения. Эти и другие претензии ранее высказывали местные жители.

- Качество работ – низкое. При приемке представители администрации города не указали подрядчику на ряд непозволительных «ляпов». В таком виде объекты сдавать нельзя. Просто стыдно, - цитирует Беленецкого ОНФ.

Замгубернатора потребовал от подрядчика устранить все «ляпы» в рамках гарантийных обязательств и пообещал «оценить переделанное лично».

- Прошу проследить, чтобы до устранения недостатков в парке эта подрядная организация не получала новые объекты для благоустройства, - обратился Беленецкий к городским чиновникам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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