В «Наташкином парке» Рязани установят почти 150 метров радиусных скамеек
Власти Рязани объявили аукцион на вторую очередь благоустройства Верхнего городского парка. Торги начнутся с суммы почти 30,5 млн рублей. Подрядчика должны выбрать во второй половине мая, а срок выполнения работ – по 30 сентября 2020 года.
Согласно аукционной документации, около 12,5 млн рублей уйдет на освещение (вместе с монтажом). В смете помимо фонарей есть прожекторы и светодиодные системы с лазерным проектором.
Также в «Наташкином парке» хотят установить 21 радиусную (изогнутую) скамью с подсветкой. Две самые длинные из них – по 34 метра. В совокупности их длина – почти 150 метров.
Новых урн проектировщики предусмотрели всего восемь.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
До конца года в Рязани благоустроят Наташкин парк за 45 млн рублей
Заявку на первую очередь благоустройства городские власти опубликовали только в октябре 2019 года (подробнее).
В Рязани срывают сроки благоустройства парков и скверов
С Верхним городским садом подрядчик заканчивал уже зимой. Это был не единственный объект с сорванными сроками (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU