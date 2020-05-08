2020-05-08T10:39:06+03:00
Общество

В «Наташкином парке» Рязани установят почти 150 метров радиусных скамеек

На освещение уйдет 12,5 млн рублей, причем фонарями не ограничатся
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
После осенне-зимнего благоустройства "Наташкин парк" остался в полуразобранном состоянии и без скамеек вовсе.После осенне-зимнего благоустройства "Наташкин парк" остался в полуразобранном состоянии и без скамеек вовсе.
Изменить размер текста:

Власти Рязани объявили аукцион на вторую очередь благоустройства Верхнего городского парка. Торги начнутся с суммы почти 30,5 млн рублей. Подрядчика должны выбрать во второй половине мая, а срок выполнения работ – по 30 сентября 2020 года.

Согласно аукционной документации, около 12,5 млн рублей уйдет на освещение (вместе с монтажом). В смете помимо фонарей есть прожекторы и светодиодные системы с лазерным проектором.

Также в «Наташкином парке» хотят установить 21 радиусную (изогнутую) скамью с подсветкой. Две самые длинные из них – по 34 метра. В совокупности их длина – почти 150 метров.

Новых урн проектировщики предусмотрели всего восемь.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

До конца года в Рязани благоустроят Наташкин парк за 45 млн рублей

Заявку на первую очередь благоустройства городские власти опубликовали только в октябре 2019 года (подробнее).

В Рязани срывают сроки благоустройства парков и скверов

С Верхним городским садом подрядчик заканчивал уже зимой. Это был не единственный объект с сорванными сроками (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минздрав назвал сроки открытия роддома №2 в Рязани
В Рязани бойцовский пес едва не разорвал дворнягу во время выгула
Коронавирус в Рязани: власти прокомментировали возможность открытия детских садов
В Рязани продезинфицировали территорию вокруг памятников и мемориалов воинам
Коронавирус выявили еще у 85 человек в Рязанской области, подтвердили – у 79
В «Наташкином парке» Рязани установят почти 150 метров радиусных скамеек
Коронавирус в Рязани и области, ситуация на 8 мая 8.30: под наблюдением 2354 человек
Управляющий рязанским Сбербанком поздравил ветеранов с 75-летием Победы
В Рязань дополнительно начали поступать аппараты ИВЛ
Под Рязанью в Оке ищут тело утонувшего человека
Первый замглавы МЧС России: Летом в Рязанской области возможны торфяные пожары
Росгвардия отменила плановые проверки рязанских ЧОПов до конца года
Коронавирус в Рязани: данные по зараженным в районах города на утро 8 мая
Коронавирус в Рязани: тяжело больных пациентов увеличилось на несколько десятков
В Рязани раскрыли схему по превращению импортной буйволятины в говядину
Глава рязанского Роспотребнадзора: Ситуация по коронавирусу в регионе остается сложной