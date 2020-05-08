В «Наташкином парке» Рязани установят почти 150 метров радиусных скамеек

8 Май 2020 2020-05-08T10:39:06+03:00

После осенне-зимнего благоустройства "Наташкин парк" остался в полуразобранном состоянии и без скамеек вовсе.

На освещение уйдет 12,5 млн рублей, причем фонарями не ограничатся

Изменить размер текста: A A

Власти Рязани объявили аукцион на вторую очередь благоустройства Верхнего городского парка. Торги начнутся с суммы почти 30,5 млн рублей. Подрядчика должны выбрать во второй половине мая, а срок выполнения работ – по 30 сентября 2020 года.

Согласно аукционной документации, около 12,5 млн рублей уйдет на освещение (вместе с монтажом). В смете помимо фонарей есть прожекторы и светодиодные системы с лазерным проектором.

Также в «Наташкином парке» хотят установить 21 радиусную (изогнутую) скамью с подсветкой. Две самые длинные из них – по 34 метра. В совокупности их длина – почти 150 метров.

Новых урн проектировщики предусмотрели всего восемь.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

До конца года в Рязани благоустроят Наташкин парк за 45 млн рублей

Заявку на первую очередь благоустройства городские власти опубликовали только в октябре 2019 года (подробнее).

В Рязани срывают сроки благоустройства парков и скверов

С Верхним городским садом подрядчик заканчивал уже зимой. Это был не единственный объект с сорванными сроками (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU