До конца года в Рязани благоустроят Наташкин парк за 45 млн рублей

СЕГОДНЯ 05:34 2019-10-16T05:41:18+03:00

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Власти Рязани взяли за благоустройство Верхнего городского парка, в народе известного как «Наташкин парк». Соответствующая заявка на поиск заказчиков размещена на портале госзакупок.

Согласно аукционной документации, в рамках первой очереди работ по благоустройству подрядчик должен будет обустроить дорожки, демонтировать старые бортовые камни, люки, ограждения и скамейки. Кроме того, предусмотрена восстановление колодцев, установка пандусов у лестниц и ремонт памятников Есенину и Ульянову.

Все работы должны быть выполнены до 10 декабря 2019 года. Стоимость контракта составляет 45,2 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU