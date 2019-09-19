2019-09-19T09:05:36+03:00
Общество

В Рязани вокруг кремля хотят создать новый парк

Каким он будет, решат горожане. Уже начался сбор предложений
Сергей ЛАЗУТИН
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Источник: vk.com/citypark_rznИсточник: vk.com/citypark_rzn
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Территорию вокруг Рязанского кремля, а именно поймы рек Лыбедь и Трубеж, хотят превратить в парк. Проектируемая «зона активного отдыха», как ее охарактеризовали авторы, носит название «Переяславль».

Идею, презентованную губернатору Николаю Любимову на открытии пространства коллективной работы «Точка кипения», поддержало «Агентство стратегических инициатив». А 18 сентября руководитель проекта Ирина Гончарова уже на местности встретилась с главой администрации Рязани Еленой Сорокиной.

«Переяславль», скорее всего, будет претендовать на включение в программу «Формирование комфортной городской среды». Как сообщает admrzn.ru, скоро в администрации соберут совещание с руководителями структурных подразделений по поводу создания парка.

Каким он будет, рязанцам предлагают выбрать самим. Для этого на сайте 100gorodov.ru до 10 октября проводится сбор предложений. 5-7 лучших из них по итогам голосования и оценки экспертов планируют реализовать, пишут на официальной странице проекта.

Ирина Гончарова и Елена Сорокина прошлись по местам, которые могут преобразиться. Фото: администрация Рязани.

Ирина Гончарова и Елена Сорокина прошлись по местам, которые могут преобразиться. Фото: администрация Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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