В Рязани передумали возводить храм в Парке морской славы

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:40:42+03:00

Объясняют это и общественным мнением, и сомнениями в безопасности строительства

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Храм в Парке морской славы строить не будут. Об этом 6 февраля на мероприятии в ресурсном центре «Дом ТОС» сообщила глава администрации города Елена Сорокина, объяснив решение «многочисленными обращениями граждан».

Хотя закладка капсулы в фундамент, как тогда думали, будущего храма состоялась еще в 2015 году, работы на участке, который вывели из зеленой зоны и обнесли забором, дальше рытья котлована не зашли. Действие разрешения на строительство закончилось, а продлевать его власти не стали.

В Рязанской епархии, комментируя ситуацию, вспомнили, что вопрос о возведении храма в честь святого Равноапостольного великого князя Владимира был дискуссионным с самого начала (на общественных слушаниях в конце 2014-го мнения разделились и многие активные местные жители высказались «против»).

- Церковь стремится объединять людей, а не становиться причиной раздоров, - пояснили в пресс-службе.

Как оказалось, у задержки была и другая (вероятно, основная) причина - сомнения в том, что грунт вблизи оврага выдержит нагрузку, которую даст постройка. Так или иначе, итог один - котлован начали засыпать, и теперь чиновники уже заявляют о намерении благоустроить эту территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU