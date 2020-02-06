В Рязани передумали возводить храм в Парке морской славы
Храм в Парке морской славы строить не будут. Об этом 6 февраля на мероприятии в ресурсном центре «Дом ТОС» сообщила глава администрации города Елена Сорокина, объяснив решение «многочисленными обращениями граждан».
Хотя закладка капсулы в фундамент, как тогда думали, будущего храма состоялась еще в 2015 году, работы на участке, который вывели из зеленой зоны и обнесли забором, дальше рытья котлована не зашли. Действие разрешения на строительство закончилось, а продлевать его власти не стали.
В Рязанской епархии, комментируя ситуацию, вспомнили, что вопрос о возведении храма в честь святого Равноапостольного великого князя Владимира был дискуссионным с самого начала (на общественных слушаниях в конце 2014-го мнения разделились и многие активные местные жители высказались «против»).
- Церковь стремится объединять людей, а не становиться причиной раздоров, - пояснили в пресс-службе.
Как оказалось, у задержки была и другая (вероятно, основная) причина - сомнения в том, что грунт вблизи оврага выдержит нагрузку, которую даст постройка. Так или иначе, итог один - котлован начали засыпать, и теперь чиновники уже заявляют о намерении благоустроить эту территорию.
ИСТОЧНИК KP.RU