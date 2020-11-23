Личность не установлена: на дороге Рязань – Спас-Клепики насмерть сбили пешехода

Фото с места ДТП.

В воскресенье, 22 ноября, примерно в 19.30 в Рязанском районе на дороге Спас-Клепики – Рязань произошло смертельное ДТП. Автомобиль ВАЗ-2109, которым управлял 19-летний юноша, сбил переходившего проезжую часть пешехода. По предварительной информации, мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В ДТП мужчина получил множественные травмы, от которых скончался на месте происшествия. Личность погибшего до настоящего времени не установлена.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

У грузовика оторвало кабину – появились фотографии с места смертельного ДТП в Шиловском районе

В аварии погиб 41-летний житель Рязанской области (подробности).