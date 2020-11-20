Рязанские больницы продолжают пополняться больными с COVID-19

По состоянию на 18.00 20 ноября в рязанских больницах находятся 450 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе четыре ребенка. Днем ранее в больницах находился 441 пациент. Об этом сообщает оперативная группа Правительства Рязанской области.

Из 450 больных COVID-19, находящихся в больницах, состояние 85 человек медики оценивают как удовлетворительное. 321 пациент находится в состоянии средней степени тяжести. Тяжелых пациентов 44 человека, в том числе 20 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Сутками ранее помощь аппаратов ИВЛ требовалась 21 человека.

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