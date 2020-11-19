Скончался гендиректор одного из крупнейших предприятий Рязанской области

Александр Михайлович Казаков.

В среду, 18 ноября, скончался генеральным директор ООО «Серебрянский цементный завод» Александр Казаков. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в Михайловском районе.

Известно, что у Александра Михайловича была подтверждена коронавирусная инфекция. Последнее время он находился на аппарате ИВЛ.

Отметим, что доля Серебрянского цементного завода на цементном рынке Москвы и Подмосковья составляет порядка 11 процентов.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Александра Михайловича Казакова.