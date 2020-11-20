В администрации Рязани объяснили возврат автобусов №13 на прежний маршрут

Маршрут автобусов №13 (участок ТЦ Круиз - улица Гибоедова): слева - заявленный, справа - фактический.

Автобусы №13 в Рязани втихую вернули на прежний маршрут – без заезда в Кальное. Сие не осталось незамеченным, и тогда администрация города заверила журналистов, что это временно, и объяснила откат недавних изменений «техническими накладками».

- Вопрос о возобновлении работы в соответствии с нововведениями будет решен в ближайшие дни, - отметили в пресс-службе администрации, пообещав проинформировать об этом дополнительно.

Напомним, с 14 ноября маршрут автобусов №13 скорректировали, пустив их по улице Грибоедова, Касимовское шоссе и улице Кальное. Теперь между остановками «ТЦ «Круиз» и «Улица Грибоедова» они вновь стали ездить напрямую - по улице Есенина.