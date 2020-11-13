С 14 ноября в Рязани изменится маршрут движения автобуса №13.

С 14 ноября в Рязани внесут изменения в схему движения автобуса №13 «Торговый центр «Круиз» – поселок Божатково», сообщает пресс-служба городской администрации.

Уже с ближайшей субботы между остановками «улица Грибоедова» и «ТЦ Круиз» автобусы будут следовать по улице Грибоедова, Касимовскому шоссе, улице Кальной в прямом и обратном направлениях. В перечень остановок включены промежуточные остановки «Мясокомбинат», «Электросеть», «улица Кальная», «улица Кальная, дом 7».

Кроме того, для сохранения интервала движения количество работающих на маршруте автобусов в будние дни увеличится до семи единиц техники.

Напомним, ранее мы сообщали, что в маршрут автобуса №98 внесли серьезные изменения (читать подробнее).

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