В маршрут автобуса №98 внесли серьезные изменения

Власти Рязани внесли изменения в маршрут перевозок на территории Рязани автобуса №98 «улица Новоселов, 60 – поселок Семчино». А именно, с 10 ноября изменена конечная остановка с «улицы Новоселов, 60» на «микрорайон ДПР-5».

Кроме того, на участке пути между остановками «кинотеатр Октябрь» до «ДПР-5» автобусы № 98 будут следовать по улицам Новоселов, Шереметьевская и Песоченская. А в обратном направлении от «ДПР-5» до «кинотеатра Октябрь» маршрут следования будет проходить по улицам: Песоченская, Шереметьевская, Новоселов, Зубковой, Тимакова.

Также в перечень остановок маршрута №98 добавились промежуточные остановки: «Песоченская», «Дубовая Роща», «Новоселов, 60», «Новоселов, 54», «Сбербанк», «ТЦ Октябрьский», «Зубковой, 23», «Молодежный городок», «Тимакова».

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