Владельцы кафе и ресторанов пожаловались Любимову на проблемы в отрасли

Рязанские кафе и рестораны выпустили обращение к Любимову. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владельцы кафе и ресторанов Рязани опубликовали открытое письмо в адрес губернатора Николая Любимова, в котором попросили организовать совещание с участием главы региона для «выработки совместных действий в сложной санитарно-эпидемиологической и экономической обстановке», а также выработать нормы работы заведений общепита и механизмы поддержки из бюджета Рязанской области.

Рестораторы предлагают следующие меры:

- измерять температуру посетителей при входе в заведение;

- собирать контакты граждан, чтобы в случае чего оповестить их, что в день, когда они были в ресторане, там находился инфицированный человек (при поступлении соответствующей информации от минздарава).

Кроме того, рестораторы просят в срочном порядке разрешить заведениям работать не до 23:00, а до 02:00 часов. Так как это, по их словам, сможет обеспечить прирост дохода минимум на 30-40%. И разрешить проведение корпоративов с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

«У правительства Рязанской области нет полной картины социально-экономических последствии на отрасль от принятых ограничении деятельности, они не владеют цифрами, и складывается впечатление, что они не собираются разбираться в этой критической ситуации», - говорится в сообщении.

Что еще просят рестораторы у губернатора Любимова:

- снизить ставки налогов на 4 квартал 2020 года;

- отсрочить платежи по налогам за 3 квартал;

- отменить пени и штрафы за неуплату налогов в 2020 году;

- ввести антикризисные кредиты по сниженной ставке;

- провести реструктуризацию кредитов, в том числе - процентов, на 6 месяцев без влияния на кредитную историю.

Напомним, ранее с открытым письмом к губернатору Николаю Любимову обратились рязанские рыбаки, которые потребовали решить экологическую проблему с обмелением рек в регионе (читать подробнее).

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