Рязанские рыбаки подняли перед губернатором Любимовым важную проблему. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Сообщество рязанских рыбаков опубликовало открытое письмо в адрес губернатора Николая Любимова и министерства природопользования. Любители рыбалки жалуются, что в последние годы обмеление рек стало настоящей экологической проблемой Рязанской области.

«Мелеют не только крупные реки, но и малые, это замечают не только специалисты, но и обычные жители. Особо остро выглядит проблема на реке Воже. Река заросла, обмелела, заилилась и заболотилась», - написали рыбаки.

По их словам, очистка берегов и русла реки – это необходимые мероприятия, и если их не выполнить в ближайшее время, то негативные процессы будут необратимыми.

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