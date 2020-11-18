Не все рязанские магазины стали соблюдать 17 ноября «сухой закон»

Пресс-служба УМВД по Рязанской области сообщает, что 17 ноября – в День студента – не все предприятия розничной торговли смогли отказаться от продажи алкоголя, как того требовало региональное законодательство.

В Рязани и семи районах области в рамках рейдовым мероприятий полицейские выявили 18 нарушений. В частности в Рязани незаконная продажа спиртного велась в магазинах на улицах Новоселов, Пирогова, Новаторов, Татарской, на Касимовском шоссе и на площади 50-летия Октября. Нарушения обнаружены также в Клепиковском, Рыбновском, Михайловском, Скопинском, Кораблинском, Ряжском и Шацком районах.

Нарушителям грозит штраф от 20 000 до 40 000 рублей.

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