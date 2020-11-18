Серьезное ДТП на дороге Тума – Касимов: водителю стало плохо во время движения

Фото с места ДТП.

Во вторник, 17 ноября, примерно в девять часов утра серьезное ДТП произошло на 3-м километре дороги Тума – Касимов. По предварительной информации, 63-летнему мужчине, управлявшему автомобилем ВАЗ-2107, стало плохо во время движения. Он потерял управление. «Жигули» съехали в кювет и врезались в дерево.

В результате автоаварии водитель получил различные травмы. Его госпитализировали.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязанской области снегоуборочный КАМАЗ сбил 16-летнюю студентку Ряжского дорожного техникума

Пострадавшую госпитализировали с компрессионным переломом (подробности).