В Рязанской области снегоуборочный КАМАЗ сбил 16-летнюю студентку Ряжского дорожного техникума

Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".

Около 22.00 15 ноября (воскресенье) на втором километре автодороги поселок Александро-Невский – Просечье произошло серьезное ДТП.

Автомобиль КАМАЗ со специальным навесным оборудованием для уборки дорог, принадлежащий ДСУ «Ново-Деревенское», выполнял посыпку дороги противогололедной смесью. На неосвященном участке дороге опытный водитель не правильно выбрал оптимальный скоростной режим, не справился с управлением и задел правой частью отвала (металлической лопатой) шедшую в попутном направлении 16-летнюю студентку первого курса Ряжского дорожного техникума.

Издательство «Пресса» сообщает, что пострадавшая с диагнозом «компрессионный перелом» госпитализирована в Александро-Невскую районную больницу.

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