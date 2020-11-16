Переходивший дорогу в потемках рязанец попал под две машины

Фото: 62.мвд.рф

В ГИБДД рассказали о смертельном ДТП в Рязани, которое случилось 14 ноября на Восточной Окружной дороге. Там, напротив дома по адресу улице Зубковой, 27к4 сбили пешехода.

По данным Госавтоинспекции, примерно в 22.55 наезд совершил 55-летний рязанец на Renault Logan. Отлетев от Renault, погибший, личность которого пока устанавливается, попал под вторую машину - Kia Rio.

Проверка по факту ДТП продолжается. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Тем временем местные жители сетуют, что возле новостроек вдоль окружной до сих пор не могут сделать нормальное освещение и оборудовать пешеходный переход. При этом на обратной стороне располагаются гаражи, а тротуар вовсе отсутствует.

Фото: 62.мвд.рф

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!