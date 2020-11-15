В Дашково-Песочне автомобиль насмерть сбил пешехода. Фото: https://vk.com/rzn_city

Вечером 14 ноября в микрорайоне Дашково-Песочня автомобиль насмерть сбил пешехода. Фотографии с места происшествия в паблике «Рязань» выложил анонимный подписчик.

«Улица Зубковой, дом 27, корпус 4. Уже второй труп за пару месяцев, когда мэрия Рязани додумается сделать переход при наличии двух высотных домов?» - задается вопросом автор сообщения.

Как отметили в комментариях рязанцы, на указанном участке не помешало бы установить и фонарные столбы, а то «трупов станет еще больше».

К настоящему времени официальной информации о смертельном ДТП в Дашково-Песочне не поступало. Подробности уточняются.

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