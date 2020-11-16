Благоустройство парка Морской славы обсудят с общественностью

Центральных вход в парк. Проект.

Парк Морской славы в Рязани собираются благоустроить по национальному проекту «Жилье и городская среда». Как сообщает пресс-служба городской администрации, начался сбор предложений по развитию общественного пространства.

Проект благоустройства уже разработала команда молодых архитекторов. Он предусматривает несколько смотровых площадок, зрелищную зону с амфитеатром, большую детскую площадку, арт-объект в виде подводной лодки и даже памп-трек (трасса с неровностями и уклонами) для езды на велосипедах и роликовых коньках.

Зрелищная зона. Проект.

Материалы проекта размещены на стенде в самом парке, а также в специально созданной группе. Через это сообщество, а также по электронной почте park.kanishevo@gmail.com принимаются замечания и идеи от заинтересованных жителей.

Встреча разработчиков с общественностью состоится 25 ноября в 19.00 в ДК «Приокский». На ней должны обеспечить соблюдение эпидемиологических требований.

Северная часть парка Морской славы. Проект

Южная часть парка Морской славы. Проект

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