Хозяин батутного центра, где начался пожар в «М5 Молл», выпустил видео

Совладелец батутного центра COSMICA в торговом центре «М5 Молл», где 12 ноября начался крупный пожар, выпустил на видеохостинге YouTube ролик, посвященный происшествию. В нем предприниматель Вячеслав Зенин признался, что бизнес не был застрахован от такого несчастья:

- Объект был застрахован на сумму до 3 млн рублей, но эта страховка покрывала только случаи, которые связаны непосредственно с эксплуатацией батутного центра. То есть, если бы к нам пришел человек и сломал ногу, то с этой страховки ему оплатили бы лечение, - пояснил Зенин.

Позже он добавил, что такого развития событий предугадать не мог, но в будущих проектах будет больше об этом задумываться.

Предприниматель придерживается версии с выпущенной случайно сигнальной ракетой в качестве причины пожара. В ролике он обратил внимание на первые секунды записи камеры видеонаблюдения, где виден момент выстрела.

По словам Зенина, в батутном центре сгорело оборудование примерно на 3,5 млн. рублей. Он также предположил, что товар других арендаторов по большей части подлежит утилизации из-за гари и сработавшей системы пожаротушения.

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