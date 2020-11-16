Владелица бизнеса в ТЦ «М5 Молл» описала последствия пожара

Рязанка предположила, что, так как некоторые точки для арендаторов были единственными, то «вечер четверга разорил несколько бизнесов». Фото: vk.com/high_heels_business

Один из арендаторов торгового центра «М5 Молл» - предприниматель Анастасия Филиппова – в своем блоге описала последствия крупного пожара, который произошел вечером 12 ноября. Рязанка отметила жуткую вонь и сажу на всех поверхностях:

«Если представить, что ад существует, то на подходе к нему должно быть примерно так, - сказала она. - Каждая вещь в десятках магазинов во всему ТЦ теперь отправится на свалку, то есть испорчено все, абсолютно все. Это сотни миллионнов убытков для арендодателей, которые никто возмещать не будет».

Филиппова предположила, что, так как некоторые точки для арендаторов были единственными, то «вечер четверга разорил несколько бизнесов».

Будучи владелицей одного из фаст-фудов, она заметила, что в ее случае ущерб не столь велик:

- На фоне общей картины, мы можно сказать отделались испугом. Наши убытки это упущенная прибыль и четыре холодильника протухших продуктов, - отметила Филиппова.

Напомним, ранее губернатор Рязанской области пообещал помочь предпринимателям, чей бизнес пострадал при пожаре.

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