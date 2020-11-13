Губернатор пообещал помочь рязанским бизнесменам, пострадавшим при пожаре в "М5 Молл"

Пожар натворил много бед. К счастью, нет пострадавших. Фото из архива "КП"-Рязань".
Губернатор Николай Любимов на заседании оперштаба 13ноября поручил провести проверки соблюдения требований противопожарной безопасности в торговых центрах.
- Вчерашнее ЧП в «М5 Молл» стало поводом для дополнительного контроля, - подчеркнул глава региона.
Помимо традиционных контрольно-ревизионных мер, Любимов пообещал помочь арендаторам, пострадавшим во время пожара. Губернатор назвал несколько первоочередных задач:
- сформировать реестр свободных площадей в других ТЦ Рязани и проинформировать пострадавших;
- провести переговоры с владельцами ТЦ о применении льготной ставки аренды для этих предпринимателей;
- провести переговоры о возможности реструктуризации их кредитов с руководителями банков;
- разработать спецпрограмму предоставления льготных займов регионального фонда поддержки малого предпринимательства на возобновление деятельности пострадавшему бизнесу.
Напомним, что уже стала известна предварительная причина пожара в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани.
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