Появилось видео с места гибели пешехода в ДТП на улице Есенина. Фото: Юлия Овчарова | https://vk.com/voditelrzn62

Появилось видео смертельного дорожно-транспортного происшествия с улицы Есенина, в результате которого погиб мужчина-пешеход. Напомним, ДТП произошло утром 16 ноября. По предварительным данным, мужчина переходили дорогу по «зебре» на перекрестке улиц Есенина и Грибоедова, когда попал под колеса автомобиля.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Подробности происшествия уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 14 ноября в микрорайоне Дашково-Песочня автомобиль насмерть сбил пешехода (подробнее с фото).

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